In montagna nella fase 3 del Coronavirus con Mangia Trekking

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 4 agosto 2020, 08:39

Giovedi' 6 agosto alle ore 21 presso il Ristorante Ratatouille - Piscine di Piazza al Serchio Pietro Lino Grandi e Helga Battaglini propongono “Canti e Conti”: le canzoni della nostra tradizione e le leggende delle nostre valli

lunedì, 3 agosto 2020, 23:35

Valentina Mercanti e Mario Puppa hanno presentato la loro candidatura alle Regionali oggi pomeriggio al Real Collegio 'benedetti' e anche qualcosa di più da Andrea Marcucci presente in prima fila

lunedì, 3 agosto 2020, 16:03

Ancora tempo instabile a causa della perturbazione atlantica che fra oggi, lunedì 3 agosto e domani, martedì 4, determinerà ancora condizioni di instabilità e un calo accentuato delle temperature

lunedì, 3 agosto 2020, 13:17

In Toscana sono 10.508 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). Uno dei 10 casi giornalieri è da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona del Mugello

lunedì, 3 agosto 2020, 13:10

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Pieve Fosciana, è stata proposta ed approvata all’unanimità la concessione della cittadinanza onoraria a Giorgio Frasca Polara, giornalista e scrittore nato a Roma ma molto legato al paese garfagnino fin dai primissimi giorni della sua vita

domenica, 2 agosto 2020, 19:35

Venerdì 7 agosto, in collaborazione con il Rifugio il Burigone, l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana organizza "Cinema al rifugio", proiezione di un classico cinematografico con degustazione di prodotti tipici della nostra terra