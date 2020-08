Garfagnana



Inaugurata la mostra fotografica di Matteo Pieroni 'Castiglione In a Day'

venerdì, 7 agosto 2020, 15:06

Ha inaugurato ieri nelle sale espositive del palazzo comunale la mostra fotografica di Matteo Pieroni 'Castiglione In a Day', organizzata dai comuni di Massarosa e Castiglione di Garfagnana.

Uno scambio culturale fortemente voluto dall' Assessore alla Cultura di Massarosa Michela Dell'Innocenti e dal consigliere delegato di Castiglione Roberto Tamagnini, che hanno dato vita ad un'iniziativa volta a risaltare le bellezze del nostro territorio che concorre allo sviluppo di sinergie artistico-culturali dei nostri luoghi. "Si tratta di uno scambio culturale nel segno del 'fare sistema', che contribuisce alla reciproca conoscenza dei nostri territori, un omaggio alle bellezze della nostra terra in un'ottica collaborativa" - commenta il sindaco Alberto Coluccini.

"Abbiamo voluto rendere omaggio alle bellezze della nostra terra in chiave collaborativa, per uno sviluppo di sinergie artistico-culturali dei nostri luoghi – afferma l'Assessore alla Cultura Michela Dell'Innocenti. E proprio in quest'ottica, a settembre i maghi dell'obiettivo di Castiglione verranno a fotografare il nostro territorio mentre in ottobre i fotografi del comune di Massarosa andranno a fotografare le bellezze di Castiglione Garfagnana, per organizzare poi un'unica, grande mostra collettiva che farà conoscere angoli nascosti della nostra terra. Un'occasione unica per fare sistema nel segno dell'arte e della cultura".

L'esposizione delle fotografie scattate nello splendido borgo della Garfagnana proseguirà al primo piano del palazzo comunale fino al 28 agosto con orario lun-merc dalle 8 alle 17, mart-gio-ven dalle 8 alle 14; mentre dal 29 agosto al 19 settembre sarà la volta del fotografo Amerigo Pelosini, che esporrà a Castiglione Garfagnana (Lu) presso La Torre dell'Orologio le sue meravigliose 'Memorie di Padule' (tutti i giorni con orario 9,00-19,00).