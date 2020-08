La Asl cerca alberghi "sanitari" per i malati Covid

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 18 agosto 2020, 15:06

L'età media dei 31 casi odierni è di 42 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 32% è risultato asintomatico, il 47% pauci-sintomatico e il 16% con sintomatologia lieve. Sono 5 i casi rientrati dall'estero, di cui 3 per motivi di vacanza (più 3 contatti)

martedì, 18 agosto 2020, 12:41

Il 98% degli ospiti sono connazionali. Triplicati i costi per pulizia e sanificazioni. Il presidente Neri sulla legge regionale: "No ad aumenti di costi e burocrazia per le imprese"

martedì, 18 agosto 2020, 10:23

Venerdi 14 agosto le telecamere di TV8, canale televisivo che appartiene alla galassia del gruppo Sky Italia, sono arrivate a Fabbriche di Vergemoli per un servizio sul progetto delle case ad 1 euro che da 4 anni porta il nome del piccolo comune nel mondo

martedì, 18 agosto 2020, 08:12

Mercoledì 19 agosto alle 11,15, allo "Zebar" (g.c.) in via delle Tagliate nord a Lucca, Italia Viva + Europa presenteranno ufficialmente i candidati di "Lucca e i suoi Territori" e il capolista per le elezioni regionali toscane. Intanto però è trapelato il primo nome dalla Valle del Serchio

lunedì, 17 agosto 2020, 18:02

E' l'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest a portare all'attenzione degli enti politici e dei gestori del servizio la situazione all'interno dei mezzi pubblici

lunedì, 17 agosto 2020, 15:59

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, a Gallicano, sulla via Lodovica (sp 20), proprio nei pressi dell'incrocio con via della Rena. Uno scontro tra due mezzi, un'auto e un furgone, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti