La denuncia dei pendolari: "Troppi viaggiatori sui mezzi pubblici senza mascherina"

lunedì, 17 agosto 2020, 15:59

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, a Gallicano, sulla via Lodovica (sp 20), proprio nei pressi dell'incrocio con via della Rena. Uno scontro tra due mezzi, un'auto e un furgone, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti

lunedì, 17 agosto 2020, 14:57

In Toscana sono 10.854 i casi di positività al Coronavirus, 21 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 17 agosto 2020, 13:47

Codice giallo per temporali dalle ore 8 alle 20 di domani, martedì 18 agosto. Lo emesso poco fa la Sala operativa della Protezione civile regionale, specificando che ad essere interessata è tutta la regione con esclusione delle zone meridionali e dell’Arcipelago toscano

lunedì, 17 agosto 2020, 11:01

Si chiama "La Foresta di Cenere", lo stage di pittura en plein air su cavalletto che andrà in scena il 22 e 23 agosto dalle 10.30 alle 18.30

domenica, 16 agosto 2020, 22:24

Stop alle attività in discoteche, al chiuso o all'aperto, in sale da ballo ed in luoghi similari, su tutto il territorio nazionale. È la nuova misura introdotta per decreto dal ministro della salute Roberto Speranza, visto il peggioramento nel trend dei contagi da Coronavirus

sabato, 15 agosto 2020, 16:44

In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente