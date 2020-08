La Garfagnana ricorda il terremoto a cent'anni di distanza: presentato calendario eventi

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 31 agosto 2020, 17:33

La giunta regionale ha approvato nella sua seduta odierna una delibera che destina al sistema del tpl regionale - aziende che gestiscono il servizio ed enti locali – 3 milioni di euro di risorse aggiuntive per il periodo settembre-dicembre 2020

lunedì, 31 agosto 2020, 15:58

In Toscana sono 11.858 i casi di positività al Coronavirus, 73 in più rispetto a ieri (20 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 31 agosto 2020, 13:13

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle ore 20 di oggi, lunedì 31 agosto. L’allerta è valida per tutta la regione. Domani previsto un miglioramento

lunedì, 31 agosto 2020, 13:02

La stagione di raccolta dei funghi è alle porte e già si è registrato, nei giorni scorsi, un primo caso di intossicazione sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest. Sette turisti, che credevano di aver raccolto i “Cantharellus cibarius”, ottimi funghi commestibili chiamati anche “Galletti”, hanno invece raccolto e consumato alcuni...

lunedì, 31 agosto 2020, 12:59

Martedì 1° settembre, alle ore 21, i candidati del Partito democratico al consiglio regionale, Valentina Mercanti e Mario Puppa incontreranno alle ex scuole, gli amministratori, i cittadini e le cittadine di Molazzana

domenica, 30 agosto 2020, 18:33

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 agosto, sono 37. In Valle del Serchio i nuovi casi sono due: Bagni di Lucca 1 (contatto di caso), Pieve Fosciana 1 (rientro dall’estero)