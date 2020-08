La minoranza: "Intitolare piazzetta al vicebrigadiere Salvo D'Acquisto"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 11 agosto 2020, 17:27

Questo l’aggiornamento settimanale - da lunedì 3 a lunedì 10 agosto 2020 - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 11 agosto 2020, 17:08

L'Azienda Usl Toscana nord ovest conferma un caso di positività in una persona che ha frequentato, nella notte fra l’8 e il 9 agosto 2020, la discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta

martedì, 11 agosto 2020, 14:56

Sono 12 gli ambulatori "drive through" in tutto il territorio della Azienda USL Toscana nord ovest presso i quali prenotare, a pagamento, un tampone orofaringeo per testare la propria positività o meno al Covid-19

martedì, 11 agosto 2020, 14:11

In Toscana sono 10.674 i casi di positività al Coronavirus, 22 in più rispetto a ieri (20 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente ed hanno un’età media di circa 38 anni

martedì, 11 agosto 2020, 12:08

Torna dopo oltre 20 anni un ristorante a Vergemoli. Un percorso che ha preso il via nel 2018 dalla volontà del comune di Fabbriche di Vergemoli e dal volere della comunità di Vergemoli

lunedì, 10 agosto 2020, 19:08

Venticinque fiammanti Ferrari più sei auto d’epoca hanno sfrecciato ieri in Garfagnana per ritrovarsi nel nome e nel ricordo della cara Renata Lucchesi, compianta moglie di uno degli organizzatori dell’evento