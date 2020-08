Garfagnana



Le splendide Ferrari in Garfagnana per ricordare Renata Lucchesi

lunedì, 10 agosto 2020, 19:08

di simone pierotti

Venticinque fiammanti Ferrari più sei auto d’epoca hanno sfrecciato ieri in Garfagnana per ritrovarsi nel nome e nel ricordo della cara Renata Lucchesi, compianta moglie di uno degli organizzatori dell’evento. Quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dai protocollo covid-19, non è stato possibile fare un vero e proprio raduno ma Tiziano Innocenti, insieme ai suoi amici Maurizio e Rossano, sono comunque riusciti ad organizzare una splendida giornata per il “3° Memorial Renata Lucchesi”.

Nonostante la pandemia e il caldo afoso, sono stati gli amici e i simpatizzanti del Cavallino che hanno raggiunto Castelnuovo di Garfagnana nel mattino, prima tappa che ha visto le trentuno bellissime auto fare bella mostra di sì nella caratteristica Piazza Umberto I, colpo d’occhio meraviglioso. Da lì le auto si sono spostate sul Monte Argegna dove il locale parroco le ha benedette. In seguito i partecipanti si sono diretti a Giuncugnano per il pranzo dall’amico Lorenzo, dove hanno potuto gustare le specialità tipiche e genuine della tavola garfagnina.

L’organizzatore Tiziano ha voluto ringraziare personalmente tutti i partecipanti, tanti amici che tutti gli anni non mancano nel ricordo della loro amica Renata, ma anche chi ha collaborato alla riuscita dell’evento, compresi i diversi comuni e sindaci della Garfagnana, il Comando dei Carabinieri e i Comandi della Polizia Municipale che hanno consentito ai vari passaggi e soste di auto.