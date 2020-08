Garfagnana



Lions Clubs e Fly Therapy Onlus: si vola all’aeroporto di Massa Cinquale

sabato, 22 agosto 2020, 10:47

Grazie ad una iniziativa portata avanti dal Lions Clubs International si terranno due giornate di Fly Therapy, dedicate a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo.



"A seguito della grande richiesta e grazie alle disponibilità̀ della Fly Therapy Onlus e dell’aeroclub Marina Massa - spiega Lions - siamo riusciti a raddoppiare le giornate, si inizia sabato 29 e si prosegue domenica 30 agosto presso l’aeroporto di Massa Cinquale. Il progetto iniziale prevedeva una sola giornata, domenica 30 agosto".



"Un concentrato di emozioni, questo è la Fly Therapy nella definizione di Alessandro Politi, presidente di Fly Therapy Onlus, a cui va il merito di aver aderito alla nostra richiesta. Ho incontrato Alessandro Politi un anno fa ad un evento di Fly Therapy in occasione della chiusura del Campo Disabili Lions - racconta uno degli organizzatori - presso l'aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago. Mi ha colpito la grande umanità̀ dei componenti dell'equipaggio ma soprattutto la felicità provata dai partecipanti alla Fly, una gioia che potete vedere anche nei video e nelle immagini che raccontano alcune delle sessioni di Fly Therapy. Insomma una terapia di gruppo per i passeggeri ma anche per noi, perché́ veniamo contagiati dalla loro gioia che diventa anche la nostra".



L’evento è reso possibile grazie all’impegno dei Lions Club: • Garfagnana; • Antiche Valli Lucchesi; • Abetone Montagna Pistoiese; • Massa – Carrara Apuania; • Massa – Carrara Host; • Massarosa; • Pescia; • Viareggio Host; • Viareggio -Riviera. E dei Leo Club della 4° Circoscrizione. Uniti nel motto "We Serve - insieme facciamo un mondo di differenza”. Questi gli orari: Sabato e Domenica - Mattino apertura ore 09:00 – chiusura ore 12:30; - pomeriggio apertura ore 15:30 – chiusura ore 18:00.



I posti sono limitati e quasi esauriti chi non avesse ancora prenotato può̀farlo scrivendo una mail, indicando nome, cognome e recapito telefonico a lionsclubgarfagnana@gmail.com oppure contattando questo numero di cellulare +39 335 7705592.



"Vi aspettiamo, adrenalina, emozioni e divertimento garantiti! - conclusono gli organizzatori - Chi volesse sostenere economicamente questa iniziativa può̀ farlo con una donazione tramite bonifico bancario. Banca BCC intestato a Lions Club Garfagnana IBAN IT59E0872670160000000181297 Causale: “Raccolta fondi sostegno Fly Therapy” Restiamo a disposizione per tutte quelle aziende che volessero contattarci per definire con noi una possibile collaborazione con questo importante progetto per la nostra comunità".