Garfagnana



Lutto per la prematura scomparsa dell’insegnante Arianna Rossi

giovedì, 20 agosto 2020, 19:23

di simone pierotti

Ha destato sconcerto in tutta la Garfagnana la notizia della scomparsa, a soli 41 anni, di Arianna Rossi, dopo una malattia. La donna era originaria di Castiglione di Garfagnana e viveva in località Piano Pieve, dove era molto conosciuta per aver svolto, per diversi anni, il lavoro di cassiera in un supermercato della zona. Diplomata all’Istituto Magistrale, aveva poi lavorato come insegnante presso l’Istituto Comprensivo di Castiglione di Garfagnana, facendosi subito apprezzare per le proprie doti umane e professionali. In particolare i suoi alunni la adoravano per il carattere solare e per quel sorriso che non mancava mai sulle sue labbra.

Lascia la giovane figlia Ginevra e il compagno, Luca. Messaggi di vicinanza alla famiglia si stanno susseguendo in un tam tam sulle pagine social: tra le prime ad esprimere il proprio cordoglio le società sportive dell’Atletico Castiglione e del Capriola Poggio, dove Luca aveva giocato.