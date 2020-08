Maltempo, codice giallo per temporali forti

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 31 agosto 2020, 13:02

La stagione di raccolta dei funghi è alle porte e già si è registrato, nei giorni scorsi, un primo caso di intossicazione sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest. Sette turisti, che credevano di aver raccolto i “Cantharellus cibarius”, ottimi funghi commestibili chiamati anche “Galletti”, hanno invece raccolto e consumato alcuni...

lunedì, 31 agosto 2020, 12:59

Martedì 1° settembre, alle ore 21, i candidati del Partito democratico al consiglio regionale, Valentina Mercanti e Mario Puppa incontreranno alle ex scuole, gli amministratori, i cittadini e le cittadine di Molazzana

domenica, 30 agosto 2020, 18:33

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 agosto, sono 37. In Valle del Serchio i nuovi casi sono due: Bagni di Lucca 1 (contatto di caso), Pieve Fosciana 1 (rientro dall’estero)

domenica, 30 agosto 2020, 13:37

In Toscana sono 11.785 i casi di positività al Coronavirus, 98 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening)

domenica, 30 agosto 2020, 13:08

Fanno tappa a Villa Collemandina, i candidati del Partito Democratico Valentina Mercanti e Mario Puppa. L'incontro è in programma domani (lunedì 31 agosto), alle 21, nel Palazzo Comunale della cittadina

sabato, 29 agosto 2020, 20:07

La segreteria territoriale NurSind di Lucca interviene dopo l'incontro, tenutosi ieri, fra l’Azienda Toscana Nord Ovest e le organizzazioni sindacali sul problema della guida dell’automedica da parte degli infermieri