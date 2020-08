Mangia Trekking: “I laghi e le sorgenti soffrono”

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 7 agosto 2020, 16:04

In Toscana sono 10.560 i casi di positività al Coronavirus, 13 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 8 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 7 agosto 2020, 15:06

Ha inaugurato ieri nelle sale espositive del palazzo comunale la mostra fotografica di Matteo Pieroni 'Castiglione In a Day', organizzata dai comuni di Massarosa e Castiglione di Garfagnana

venerdì, 7 agosto 2020, 13:26

Venerdì 28 agosto alle ore 21.15 a Castiglione di Garfagnana, presso la piazza Vittorio Emanuele II, si terrà un evento dal titolo "Sic Itur Ad Astra", Così si sale alle stelle: musica e amore attraverso le asperità

venerdì, 7 agosto 2020, 11:31

Dal 13 al 31 agosto Schegge di Mediterraneo presenta in alta Garfagnana (Minucciano – Gorfigliano – Giuncugnano - Pieve San Lorenzo - Sillano) l'edizione pilota del "GraalCultFest" con cinema, teatro, incontri, escursioni, caccie al tesoro, stage en plein air di pittura e drammaturgia, degustazioni

venerdì, 7 agosto 2020, 11:18

Nuovo parcheggio a Fabbriche di Vallico con oltre 20 posti auto che si aggiungono a quelli esistenti. L'opera è interamente finanziata dalla Regione Toscana per oltre 200 mila euro

venerdì, 7 agosto 2020, 09:16

Tutte le domeniche pomeriggio di agosto, dalle 15 alle 19, i visitatori potranno andare a Borsigliana, come già domenica scorsa, e trovare aperta la chiesa, ovviamente dopo aver messo in atto tutte le precauzioni richieste dalle norme vigenti, dall’uso della mascherina alla igienizzazionedelle mani, al distanziamento sociale