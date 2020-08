Garfagnana



Mario Puppa ci riprova: “Se eletto, sarò consigliere al servizio del territorio”

sabato, 29 agosto 2020, 13:21

di simone pierotti

Mario Puppa ci riprova: dopo la candidatura al consiglio regionale di cinque anni fa, l’amministratore garfagnino cerca un risultato migliore: essere il terzo politico del territorio ad entrare in consiglio, dopo Ardelio Pellegrinotti e Francesco Pifferi. Le premesse e le prospettive ci sono tutte, come lui stesso sottolinea.

“Cinque anni fa mi candidai da outsider. Nonostante questo raccolsi la cifra incredibile di 7.094 preferenze, soprattutto in Garfagnana e Valle del Serchio. Questa seconda possibilità nasce dopo un percorso che mi ha portato a ricoprire ruoli a livello provinciale come la vice presidenza della Provincia di Lucca a fianco di Luca Menesini. Oggi mi presento con il sostengo di tanti sindaci, amministratori locali e del mio partito. Tutto questo diventa valore aggiunto rispetto al sostegno della gente che comunque sento ancora forte. Un affetto che è il frutto di un lavoro costante sul territorio proseguito con determinazione e costanza negli ultimi anni”.

Come è nata la sua candidatura?



“Arriva dalla spinta di sindaci e amministratori locali che hanno ritenuto di mandare a Firenze uno di loro. Mi sento di dire che, in caso di vittoria, sarò a servizi di tutte le amministrazioni del territorio. Una sentinella attenta capace di cogliere opportunità e di portare la voce dei territori nel cuore di una regione che, nei prossimi anni, avrà il delicato compito di rilanciare l’economia e di riorganizzare i servizi per i cittadini”.

Ci parli di come si sta svolgendo la campagna elettorale, gli incontri, la “squadra” che la sostiene



“Quest’emergenza mi costringe alla distanza di sicurezza. Nonostante questo, rispettando tutte le misura di prevenzione, sto girando in lungo e largo la provincia per confrontarmi con le persone, capire il problema e cogliere le opportunità di ogni luogo. La mia campagna è anche social. Ho un gruppo di sostegno su Facebook che ha superato le 3000 adesioni. Gente che mi conosce, mi stima e mi sta aiutando in una competizione complicata e difficile proprio a causa del distanziamento!”.

Le sembra che il clima e la risposta della gente siano quelli giusti per un risultato positivo?



“Percepisco tanto affetto e tanta fiducia nei miei confronti. È il frutto di un impegno che ha portato a risultati tangibili soprattutto nel comune di Careggine che ho amministrato da sindaco per ben 15 anni. La gente non crede più alle parole, vuole fatti. Il mio lavoro è verificabile e reale. Per questo le persone mi credono donandomi la loro fiducia. Mi conoscono e si fidano di me”.

Andiamo sui temi: cosa propone agli elettori? Quali temi porta avanti (e porterà avanti in caso di elezione) per il territorio?



“I temi che mi stanno più a cuore sono quelli che incidono direttamente sulla vita delle persone. Su tutti, la salute e il lavoro, ma anche le infrastrutture, l’ambiente, lo sviluppo economico turistico e commerciale. Voglio impegnarmi per portare la rete internet veloce ovunque, promuovere l’istruzione e la formazione qualificata dei nostri giovani, difendere e valorizzare i negozi di prossimità e le botteghe di paese, promuovere lo sport e il meraviglioso mondo del volontariato. E poi un impegno costante per i più deboli, l’inclusione sociale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’assistenza ai diversamente abili e alle persone fragili”.

La Valle del Serchio, come tutta l’Italia, è stata ovviamente colpita dalla crisi sanitaria e di conseguenza da quella economica causata dal coronavirus: cosa pensa della risposta della popolazione? Pensa che il nostro tessuto economico abbia retto?



“I garfagnini sono gente tosta. Questa crisi ha messo in ginocchio molte famiglie e il primo obbiettivo è sostenerle economicamente. Aiuti diretti alle imprese in difficoltà e investimenti per il rilancio economico, soprattutto turistico e commerciale sono priorità assolute”.

La Garfagnana ha tante risorse … ritiene che possano essere sfruttate meglio?



“Ho una regola che mi ha accompagnato sempre nella mia vita di amministratore: valuta le risorse che hai e sfruttale più che puoi. A Careggine ho fatto cose importanti grazie a quello che la natura mi ha offerto. Acqua, funghi, castagne, paesaggio, ecc. Credo la nostra terra ci indichi la strada e io sono pronto a percorrerla”.

Se sarà eletto, cosa porterà a Firenze?



“Amo pensare al consigliere regionale come a una persona che si mette a disposizione della comunità per recepire i suoi bisogni e valorizzare i suoi progetti. Una figura al servizio esclusivo del proprio territorio. Vado sapendo cosa serve e con la determinazione che ci vuole per fare un buon lavoro”.