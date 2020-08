Garfagnana



Michele Giannini: incontri sul territorio

lunedì, 31 agosto 2020, 18:55

Martedi 1 settembre il candidato alle regionali Michele Giannini sarà presente al mercato di Fornoli in prima mattinata e poi su Lucca per incontrare rappresentanti di categorie e simpatizzanti; sarà quindi disponibile sul cellulare di servizio per tutti gli amici lucchesi.



Nel pomeriggio Michele Giannini sarà presente a Barga e Fornaci di Barga per incontrare elettori e simpatizzanti con appuntamenti già organizzati. Giannini resta eventualmente a disposizione per chi vorrà chiamarlo via telefono ma soprattutto WhatsApp al fine di evitare assembramenti in locali o altro.