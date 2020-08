Montemagni (Lega): "Nelle scuole della provincia mancano ancora all'appello centinaia di docenti"

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 27 agosto 2020, 16:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 agosto, sono 38. In Valle del Serchio un caso a Minucciano

giovedì, 27 agosto 2020, 14:52

In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 27 agosto 2020, 12:20

Si terranno la prossima settimana, nei giorni 2, 3 e 4 settembre, al Palazzo dei Congressi di Pisa (Via Matteotti 1) le prove di selezione per l’ammissione al “Percorso 1000 ore” del corso per operatore socio sanitario (Oss) organizzato dalla Azienda USL Toscana nord ovest

giovedì, 27 agosto 2020, 12:09

"In questi giorni in cui sto correndo dalla Versilia all'Appennino Lucchese, ho ascoltato le problematiche che assillano le genti di queste valli". Esordisce così Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia

giovedì, 27 agosto 2020, 11:03

Non solo cinghiali. Anche daini, caprioli e cervi stanno provocando gravi danni alle coltivazioni. Per questo Confagricoltura Toscana lancia un appello a chi risulterà vincitore alle prossime elezioni regionali, in programma il 20 e 21 settembre

giovedì, 27 agosto 2020, 10:33

Sabato 29 e domenica 30 agosto, ore 10.30 / 18.30, presso la Pineta dei Carpinelli nel comune di Minuccciano, stage di drammaturgia e scrittura creativa nel bosco "Shakespeare & C. nella foresta di Arden /Scrivere nel bosco" con la drammaturga Patrizia Monaco