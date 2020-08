Niente mascherine dalla Regione: a Castiglione ci pensa il comune

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 13 agosto 2020, 10:39

Gran settimana ricca di eventi per la Garfagnana che a partire da oggi, giovedì 13, vedrà una gran quantità di eventi diffusi sul territorio, partendo ad esempio da Castelnuovo in cui per tutta la settimana a partire dalle ore 21 si svolgerà la settimana del commercio

giovedì, 13 agosto 2020, 09:55

Tutte le persone che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna sono obbligati a fare il tampone per il controllo sul Covid-19. È quanto dispone un nuovo provvedimento firmato ieri dal Ministro della Salute.

mercoledì, 12 agosto 2020, 19:59

Firmata dal presidente della Regione Toscana una nuova ordinanza che dispone per le discoteche misure di controllo per la diffusione del Covid più restrittive, in attesa di eventuali provvedimenti nazionali

mercoledì, 12 agosto 2020, 17:11

Alle 12.00 di oggi, 12 agosto, sono già oltre 550 i ragazzi che hanno segnalato alla ASL la loro presenza al “Seven Apples” nella notte tra l’8 e il 9 agosto, molti anche da fuori regione e dall’area fiorentina

mercoledì, 12 agosto 2020, 14:48

In Toscana sono 10.707 i casi di positività al Coronavirus, 33 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 28 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 12 agosto 2020, 14:35

Nei giorni scorsi, lungo la strada che da Fabbriche di Vallico porta a Gragliana, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, si è creato un piccolo cedimento, che nella nottata odierna ha portato a una vera e propria voragine di due metri per un metro di profondità nella carreggiata lato fiume