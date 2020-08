Garfagnana



Offese alla Lega, Recaldin querela il maestro Veronesi: "Accuse gravissime"

martedì, 25 agosto 2020, 15:44

"Il maestro Veronesi ha profondamente offeso la Lega e tutti i suoi sostenitori, militanti ed elettori. Ha pronunciato parole gravissime di accusa nei confronti del partito che rappresento e, pur sollecitato a chiarire quanto accaduto durante il comizio in piazza Campioni a Viareggio domenica 9 agosto, si è ben guardato di raccontare la realtà dei fatti. Per questo motivo, come annunciato, ho presentato querela nei suoi confronti al fine di salvaguardare l'onore e la credibilità del partito che rappresento nella provincia di Lucca."



Lo scrive in una nota il commissario della Lega della provincia di Lucca, Andrea Recaldin. "Veronesi - conclude Recaldin - ha avuto tutto il tempo per ritrattare parole ed accuse gravissime che hanno cercato di intaccare non solo il nostro partito ma anche la correttezza di tanta gente perbene che ha assistito ad un comizio pubblico in piazza con grande senso civico e responsabilità. La sua provocazione, tesa a cercare qualche istante di visibilità o qualche riga di giornale non può passare inosservata. Per questo chiedo, dove non è arrivato il buon senso e la lealtà, che sia la giustizia a fare chiarezza su quanto accaduto".