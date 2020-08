Garfagnana



“Passeggiata assistita” al Parco dell'Orecchiella

martedì, 25 agosto 2020, 08:19

Sport e disabilità soprattutto giovanile, sono per il Panathlon International Club Garfagnana punti cardinali che sempre hanno guidato la propria azione e il proprio impegno sociale, il tutto all’insegna del sano divertimento.



La recente inaugurazione di un percorso predisposto per le persone diversamente abili presso il Parco dell’Orecchiella, ha fatto sorgere l’idea di utilizzare tale area per una attività che potrebbe essere definita “Passeggiata assistita”, a favore di giovani diversamente abili in un ambiente sano, stimolante, a contatto con la meravigliosa nature del Parco. Saranno coinvolti, con diversi insegnanti anche ragazzi normodotati frequentatori dell’I.S.I. Garfagnana ed atleti dell’A.S.D. Orecchiella Garfagnana.

“Saremo accompagnati in questo percorso – afferma il presidente Ezio Pierotti - dai Carabinieri del Reparto Biodiversità in servizio presso il Parco. Invitiamo pertanto tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, sabato 29 agosto alle ore 10,30 al Parco dell’Orecchiella presso il Fontanone. Programma: ore 10,30 Accoglienza e saluto di benvenuto agli ospiti, ore 11,00 Passeggiata assistita nel percorso attrezzato all’interno del Parco per giungere in località Lamarossa, ore 12,30/13,00 pranzo all’aperto, ore 14,.00 interventi del Presidente, elle Autorità presenti, degli insegnanti di sostegno. Al termine, consegna di oggetti ricordo della giornata panathletica trascorsa con i giovani”.

“Vi aspettiamo numerosi – conclude -, sicuri che trascorreremo momenti di serenità e di crescita culturale e sociale. Per ulteriori informazioni ed adesioni è possibile contattare il Presidente Ezio Pierotti, cellulare n. 329 1213430, oppure rivolgersi a Arnaldo Lunardi cell. n. 327 7471056”.