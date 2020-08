Garfagnana



Passeggiata commemorativa per i caduti del monte Rovaio

giovedì, 27 agosto 2020, 08:13

Passeggiata commemorativa per i caduti del monte Rovaio sabato 29 agosto al Piglionico di Molazzana, in forma ridotta e nel pieno rispetto delle normative Covid, dalla sezione "Anpi Val di Serchio - Garfagnana" in collaborazione con l'Anpi Provinciale Lucca, il comune di Molazzana e l'Istituto Storico per la Resistenza e la Storia Contemporanea.



Il programma prevede:

• 8.30 ritrovo a Gallicano presso il Piazzale Valanga;

• 9.15 partenza a piedi dal Piglionico ;

• 10.15 deposizione corona di fiori a Casa Tréscola e salita al punto panoramico di Colle Bovaio per il canto ai quattro venti di “Bella Ciao”;

• 11.00 ripartenza per il Piglionico;

• 13.00 pranzo al sacco presso l’area attrezzata posta a inizio sentiero per Pania Secca;

• 14.00 saluti e relazione a cura di Beppe Rava (presidente ANPI Garfagnana), Carlo Giuntoli e Mario Regoli (ANPI e ISREC), a seguire canti resistenti.



N.B. Si consiglia abbigliamento consono e scarpe comode o da trekking, oltre al proprio pranzo e borraccia d’acqua.



Per tutta la durata del tragitto sarà rispettata la distanza di sicurezza prevista dalle normative vigenti anti-COVID.



La partecipazione alla passeggiata è da ritenersi volontaria e personale per tanto, ognuno sarà responsabile di se stesso e gli organizzatori non risponderanno di eventuali danni a persone o cose.