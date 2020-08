Poste Italiane: pensioni di settembre in pagamento da mercoledì

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 24 agosto 2020, 11:38

Dopo i comunicati e le lettere inviate ai prefetti, nei giorni scorsi, viaggiando su alcune linee regionali seguite, l'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest dichiara di aver notato che Trenitalia ha adottato alcune misure pur avendo riscontrato ancora criticità

domenica, 23 agosto 2020, 19:16

Un escursionista che transitava sul sentiero 130 che collega Foce di valli a Fornovolasco ha segnalato al 118 l’avvistamento di una persona in apparente difficoltà sulla costa pulita

domenica, 23 agosto 2020, 15:42

Udc Toscana interviene dopo che, nei giorni scorsi, ha riscontrato come spesso alcune testate giornalistiche non abbiano utilizzato il logo corretto presentato per le prossime elezioni regionali

domenica, 23 agosto 2020, 15:37

Al GraalCultFest organizzato da Consuelo Barilari in Alta Garfagnana, la ricerca del Graal, si fa gioco in una Caccia al Tesoro animata dai personaggi della leggenda e dai costumi medioevali di Roberto Rebaudengo. In palio, l'arazzo del Graal appositamente creato per il Festival dall'artista Umberta Burroni

domenica, 23 agosto 2020, 12:53

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per domani, lunedì 24 agosto, per temporali e rischio idrogeologico, dalle ore 10 alle 21

sabato, 22 agosto 2020, 16:32

In Toscana sono 11.116 i casi di positività al Coronavirus, 53 in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 34 da attività di screening)