Puppa-Mercanti: il 31 agosto incontro a Villa Collemandina

domenica, 30 agosto 2020, 13:37

In Toscana sono 11.785 i casi di positività al Coronavirus, 98 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening)

sabato, 29 agosto 2020, 20:07

La segreteria territoriale NurSind di Lucca interviene dopo l'incontro, tenutosi ieri, fra l’Azienda Toscana Nord Ovest e le organizzazioni sindacali sul problema della guida dell’automedica da parte degli infermieri

sabato, 29 agosto 2020, 15:43

In Toscana sono 11.687 i casi di positività al Coronavirus, 92 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 29 agosto 2020, 13:21

Mario Puppa ci riprova: dopo la candidatura al consiglio regionale di cinque anni fa, l’amministratore garfagnino cerca un risultato migliore: essere il terzo politico del territorio ad entrare in consiglio, dopo Ardelio Pellegrinotti e Francesco Pifferi

sabato, 29 agosto 2020, 13:18

La Regione Toscana ha emesso un'allerta di codice Arancio, valido dalle 18 di oggi (sabato 29) alle 13 di domani (domenica 30) per rischio idrogeologico per il reticolo minore e forti temporali in tutte le zone della provincia di Lucca (Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio-Lucca; Serchio-Costa e Versilia)

sabato, 29 agosto 2020, 11:18

Il gruppo consiliare di minoranza del comune, "Uniti per Gallicano", chiede il rispetto della dignità dei lavoratori nella pulizia delle strade