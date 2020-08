Ragazzo colto da colica renale: soccorso dal Sast e dallo staff del Casone

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 19 agosto 2020, 15:35

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini getta la maschera e annuncia la sua candidatura nelle liste di Fratelli d'Italia per le elezioni regionali di settembre

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:52

In Toscana sono 10.925 i casi di positività al Coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:28

Al via da domani, 20 agosto, in Toscana, le attività per lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico

mercoledì, 19 agosto 2020, 13:04

Il capolista è Alberto Baccini, un garfagnino, cresciuto fra Lucca e Porcari, con una lunga e proficua esperienza come assessore, vice-sindaco e infine sindaco per dieci anni del comune di Porcari, con esperienza in consiglio provinciale e come presidente di Aquapur Multiservizi spa

mercoledì, 19 agosto 2020, 12:59

Parco Nazionale dell'Appennino per il clima: quasi sette milioni di euro in due anni. Questo è il programma del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano per contrastare il cambiamento climatico e per adattarci al clima che cambia velocemente

mercoledì, 19 agosto 2020, 11:12

L’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 135 mila euro all’interno del POR, il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE)