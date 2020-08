Garfagnana



Rientra in Garfagnana dall’Asia: in quarantena dopo un’odissea telefonica con l’Asl

giovedì, 20 agosto 2020, 09:42

di simone pierotti

Sono sempre più i casi covid-19 cosiddetti di rientro, pertanto destano sempre una certa preoccupazione quei cittadini provenienti da paesi stranieri, soprattutto quelli considerati a rischio. Non c’è solamente chi è andato all’estero per una vacanza ma anche chi viaggia per lavoro o ragioni familiari.

E’ il caso di un uomo di un paese della Garfagnana (ci chiede di non pubblicare le generalità), rientrato due giorni fa dall’Asia, dopo una lunga permanenza (quasi 15 anni) in quel paese. Niente di improvvisato insomma, dato che l’uomo, a suo tempo, aveva già contattato a mezzo mail l’ASL della Toscana per avere indicazioni precise sui comportamenti da seguire una volta rimpatriato. Trattandosi di un paese asiatico, era necessario osservare la quarantena preventiva in Italia.

Atterrato all’aeroporto di Firenze, all’uomo sono state poste alcune domande ed è stato confermato che doveva fare la quarantena e contattare il servizio Prevenzione Collettiva Toscana: niente di nuovo, lo stesso numero avuto dagli uffici sanitari un mese fa. L’uomo deve necessariamente registrarsi prima di osservare la quarantena, altrimenti non risulterebbe da nessuna parte.

Così si attacca al telefono e chiama il numero indicato (050/954444): un centralino automatico smista la chiamata e lo lascia in attesa. “Possibile che ci siano così tante persone in linea?” si domanda l’uomo ma attende con pazienza, “tanto non devo andare da nessuna parte!”. Intanto il tempo passa, i minuti diventano ore, la voce automatica con la musica in sottofondo invita ad attendere… le ore di attesa diventano 7… ma l’uomo non molla!

Poi improvvisamente arriva una telefonata sul numero fisso dell’abitazione: un’operatrice si è messa in contatto, che sorpresa! Quando l’uomo chiede a chi corrisponda quel numero che stava insistentemente chiamando, gli viene risposto, anche in maniera scocciata, che loro non lo sanno! All’uomo vengono poste alcune domande poi, anche grazie al supporto del comune dove vive, riesce fatto registrare sul sito specifico, non dopo altre peripezie virtuali (era stata registrata la mail sbagliata, per cui ha dovuto ripetere l’operazione).

Alla fine, e dopo quasi due giorni dal rientro, la vicenda si è conclusa positivamente: trattandosi di un uomo giovane e tecnologicamente esperto, il compito è stato facilitato, ma sarebbero stati in grado di fare lo stesso soggetti con meno dimestichezza?