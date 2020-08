Garfagnana



Rientro in Italia: tamponi obbligatori per il controllo sul Covid

giovedì, 13 agosto 2020, 09:55

Tutte le persone che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna sono obbligati a fare il tampone per il controllo sul Covid-19. È quanto dispone un nuovo provvedimento firmato ieri dal Ministro della Salute. Vale per tutta Italia, vale per tutti i cittadini a prescindere dalla regione in cui vivono.



Di seguito le disposizioni da tenere:



- Obbligo di presentazione all’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli del risultato negativo ad un tampone effettuato entro le 72 ore (3 giorni) precedenti l'ingresso in Italia;

- Obbligo di sottoporsi a tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine dove possibile, o comunque entro le 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale rivolgendosi all’azienda sanitaria locale di riferimento.



Inoltre, in attesa di sottoporsi al test le persone sono obbligate all’isolamento fiduciario nella propria abitazione.



Rimane l'obbligo per chi proviene da Bulgaria e Romania di 14 giorni di quarantena una volta arrivato in Italia.