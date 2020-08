Ritardo nei tamponi, Asl si scusa: "C'è impennata della domanda"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 21 agosto 2020, 15:58

In Toscana sono 11.063 i casi di positività al Coronavirus, 79 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 21 agosto 2020, 14:51

Weekend ricco di eventi in Garfagnana, partendo dell’annuale Settimana del Commercio che dalle ore 21 animerà le strade di Castelnuovo fino a domenica; inoltre, la Pro Loco organizzerà escursioni nella natura e visite guidate “Sui passi della Castelnuovo Estense"

venerdì, 21 agosto 2020, 14:40

Il prossimo weekend, nella cornice magica del bosco di Passo dei Carpinelli, è dedicato all'arte e alla natura, protagonista l'artista Loris Liberatori, che sabato 22 agosto comincia il suo laboratorio di pittura en plein air

venerdì, 21 agosto 2020, 14:04

Al Consorzio 1 Toscana Nord si aprono nuove occasioni di formazione, che in più casi in questi anni si sono trasformate anche in opportunità di inserimento lavorativo, pure all’interno della struttura consortile

venerdì, 21 agosto 2020, 12:51

Nella splendida cornice della piazza san Giacomo di Camporgiano, ai piedi della Rocca estense, il Laboratorio Teatrale dei Contafole e la Pro Loco in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Camporgiano ripropongono un appuntamento culturale irrinunciabile per il tessuto sociale della nostra zona: la 21^ edizione del Buskers Festival

venerdì, 21 agosto 2020, 12:42

Presso la Chiesa Sant'Antonio a Vergemoli si è svolto il concerto dell'Archibugio Ensemble che hanno presentano - Shakespeare in Music, musica e poesia nella corte di Elisabetta I – Grande è stata la partecipazione e il plauso della popolazione