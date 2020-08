Si apre voragine nella strada: tempestivo intervento sulla Fabbriche-Gragliana

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 12 agosto 2020, 17:11

Alle 12.00 di oggi, 12 agosto, sono già oltre 550 i ragazzi che hanno segnalato alla ASL la loro presenza al “Seven Apples” nella notte tra l’8 e il 9 agosto, molti anche da fuori regione e dall’area fiorentina

mercoledì, 12 agosto 2020, 14:48

In Toscana sono 10.707 i casi di positività al Coronavirus, 33 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 28 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 12 agosto 2020, 14:08

Un sostegno importante all’economia locale con l’approvazione dei contratti per l’assegnazione dei contributi relativi agli investimenti pubblici e privati ammessi sui bandi del GAL

mercoledì, 12 agosto 2020, 14:01

L'onorevole Zucconi, eletto deputato nel collegio di Lucca nel marzo 2018, sarà coadiuvato da due vicecommissari: il consigliere provinciale Riccardo Giannoni e il consigliere comunale di Capannori Matteo Petrini

mercoledì, 12 agosto 2020, 09:52

Organizzato dall’associazione Schegge di Mediterraneo , il festival prevede cinema, teatro, incontri, escursioni, caccie al tesoro, stage en plein air di pittura e drammaturgia, degustazioni

martedì, 11 agosto 2020, 19:46

Il gruppo consiliare "Prima Pescaglia", in accordo con il sindaco Andrea Bonfanti, ha protocollato in comune un ordine del giorno per l'intitolazione della piazzetta parcheggio il loc. Torsica fraz. Piegaio a Pescaglia alla memoria del vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto