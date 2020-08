Simone Pacini presenta "Il Teatro sulla Via Francigena" a Pieve di San Lorenzo

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 27 agosto 2020, 08:13

Passeggiata commemorativa per i caduti del monte Rovaio sabato 29 agosto al Piglionico di Molazzana, in forma ridotta e nel pieno rispetto delle normative Covid, dalla sezione "Anpi Val di Serchio - Garfagnana" in collaborazione con l'Anpi Provinciale Lucca, il comune di Molazzana e l'Istituto Storico per la Resistenza e la...

mercoledì, 26 agosto 2020, 20:12

Sabato 29 agosto a Castiglione di Garfagnana verrà inaugurata una speciale mostra fotografica, che rientra nell’ambito di un progetto di scambio culturale tra il comune della Garfagnana e quello di Massarosa

mercoledì, 26 agosto 2020, 18:17

Le Asl della Toscana dovranno attivare specifiche procedure per ricercare professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero dell’istruzione in vista dell’apertura dell’anno scolastico in tempo di Covid

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:47

Bella notizia per la nostra valle, ma soprattutto per il bel paese di Cascio, che grazie al progetto "Chiese aperte in Garfagnana" sarà presente essendo una tappa dell'antica via del Volto Santo e della via Matildica

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:48

In Toscana sono 11.414 i casi di positività al Coronavirus, 161 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 140 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:30

Scelto lo slogan, ovvero DifendiAmo Lucca, che poi verrà declinato nei territori della Piana, della Valle del Serchio, della Garfagnana e della Versilia