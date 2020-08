Garfagnana



Simonini lancia la candidatura: “La nostra lista può dare la spinta decisiva per vincere”

sabato, 22 agosto 2020, 13:07

di simone pierotti

Tra i candidati locali al consiglio regionale c’è anche Simone Simonini, coordinatore provinciale di “Cambiamo”, che si presenta nella lista civica “Toscana Civica” a sostegno di Susanna Ceccardi. Un progetto di cui fa parte anche il partito di Simonini, già consigliere comunale di Molazzana e già consigliere provinciale per due mandati.

“Per me si tratta della prima candidatura al consesso regionale – esordisce Simone Simonini – nata nell’ambito dell’accordo di Cambiamo che ha inserito un nome per provincia all’interno di liste civiche a supporto della candidata Ceccardi. Oltre ad essere rappresentante del movimento per la provincia di Lucca, avevano bisogno di un nome attivo e conosciuto sul territorio, dopo diversi anni di attività. La lista civica si presenta come una sorta di “quarta gamba” a sostegno della candidata alla presidenza”.

Quali sono le prime sensazioni? “Positive, il centro destra è dato leggermente indietro rispetto al candidato Giani. Il nostro contributo come lista civica potrebbe essere anche quello decisivo, auspichiamo di essere l’ago della bilancia e portare un apporto decisivo per cambiare la Toscana. Dopo cinquanta anni c’è la possibilità di vincere, personalmente ci metterò tutto l’impegno”.

Parliamo del tuo movimento, Cambiamo, nato di recente anche sul nostro territorio: come è lo stato di salute? “A livello politico ci sono ampi margini per portare avanti questo nuovo soggetto politico anche in Valle. Siamo in una fase delicata, nella fase di strutturazione del partito, ci sono persone che vorrebbero avvicinarsi ma attendono di vedere come ci muoviamo. Abbiamo chiuso il 2019 con circa 50 iscritti in due mesi, prima di bloccare tutto a causa del lockdown. Ci sono ampi margini, l’area moderata può essere una chiave di volta per la politica nazionale e quindi anche locale. Il nostro obiettivo è quello di creare, nel giro di qualche anno, una realtà importante e stabile. Il nostro leader Toti è molto apprezzato per il lavoro svolto in Liguria e la nostra speranza è quella che si dedichi anche alla politica nazionale oltre che regionale. Il nostro movimento è destinato a crescere, raccogliendo anche i delusi dei partiti tradizionali, come me”.

Se a settembre avvenisse il ribaltone a livello regionale, ciò avrebbe ripercussioni anche sulla politica nazionale? “Se la Toscana cambiasse colore potrebbe sicuramente avere ripercussioni anche in ambito nazionale. In questo periodo del governo giallo rosso non ci sono stati risultati concreti e si va incontro ad una situazione drammatica, una volta che non ci sarà più il blocco dei licenziamenti, è stimato che 1 milione e mezzo di persone perderanno il lavoro. La politica deve dare risposte diverse, ci vogliono persone esperte ma anche nuove, che non facciano parte di giochi di partiti, ci vogliono persone “libere”. Ho visto che ci sono tanti candidati che vengono a cercare voti e poi non si fanno più vedere: invece la gente deve dare fiducia alle persone che vivono sul territorio”.