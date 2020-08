Garfagnana



Stage di pittura en plein air su cavalletto nei boschi al Passo dei Carpinelli

giovedì, 20 agosto 2020, 10:33

GraalCultFest agosto 2020: vieni in Garfagnana. Il 22 e 23 agosto si terranno gli stage nel bosco "La Foresta di Cenere", stage di pittura en plein air su cavalletto, con Loris Liberatori.

Immersi nella natura lo studio approfondito di un tema caro agli artisti di tutti i tempi e una tecnica antica ma attualissima: la cenere nella preparazione dei nostri colori. Dalla cenere l'emozione di una rinascita nella bellezza e nell'arte. Dopo il periodo buio che siamo stati costretti ad attraversare, non c è niente di meglio che ricaricarci di energia in mezzo al verde, alla natura creando bellezza.

22 E 23 AGOSTO DALLE 10.30 ALLE 18.30

Villaggio Barilari /Passo dei Carpinelli/ Minucciano (Lucca)

LABORATORI LA FORESTA DI CENERE

Stage nel bosco di pittura en plein air su cavalletto con Loris Liberatori

Nella quota di iscrizione è possibile includere l'alloggio presso Villagio Barilari, dove si svolgerà il laboratorio, in un contesto naturale assolutamente esclusivo.

Info e costi qui di seguito e sul sito www.eccellenzalfemminile.it

En plain air con il pittore Loris Liberatori maestro del metodo Martenot, per imparare il disegno dal vero e la pittura su tela, l'ispirazione e il colore in simbiosi con la natura, gli alberi e gli elementi del bosco. Immersi nella natura lo studio approfondito di un tema caro agli artisti di tutti i tempi, e una tecnica antica ma attualissima la cenere nella preparazione dei nostri colori. Ispirati ai boschi dell'Alta Garfagnana, perché proprio nella foresta è bello perdersi e ritrovarsi, perché gli alberi producono ossigeno e regalano grande energia, perché per dipingere le foreste gli artisti uscirono dal chiuso degli studi e aprirono la strada all'impressionismo e all'arte moderna. Originale anche la tecnica che viene proposta nell'ambito di questo Festival: come pigmento sarà usata la cenere e le sue mille sfumature. Cenere prodotta dalla combustione del legno: la morte dell'albero che tornerà così a dare vita ad altri alberi ma dipinti. Un'interpretazione personale attraverso un'attenta conoscenza di tecniche specifiche come la preparazione dei supporti e delle relative imprimiture con gesso, colle e pigmenti e uno studio attento sulla prospettiva, i piani di allontanamento e i relativi valori tonali. Si tratta di un'esperienza di lavoro su tele di grandi dimensioni, che può rappresentare un'autentica scoperta per chi non ha mai messo alla prova le proprie capacità di osservazione e la sua creatività, e di un ulteriore approfondimento per coloro che invece conoscono da tempo il metodo Martenot dell'insegnamento dell'arte.

Lo stage di pittura su cavalletto, tenuto da Loris Liberatori, responsabile dell'ÉCOLE D'ART MARTENOT di Roma avrà luogo direttamente nei boschi del Passo dei Carpinelli. I partecipanti troveranno sul posto tutto l'occorrente, dai cavalletti professionali ai relativi supporti.

I materiali necessari alla realizzazione, tele, colori, pennelli, fusaggine, pastelli, carte sono compresi nella quota di iscrizione. Non è necessario portare nulla, solo tanta energia positiva e voglia di scoprire nuove tecniche. Si consiglia di indossare un abbigliamento di poco conto perché ci si potrà sporcare (scarpe comprese).

Info e modalità di iscrizione allo stage

Numero chiuso 10 partecipanti per gli stage di pittura e drammaturgia/scrittura creativa.

Quota di iscrizione di 250 euro, comprensiva dei materiali per lo stage (cavalletti, tele, colori) e di alloggio per una notte in residence di montagna nel bosco presso Villaggio Barilari/Passo dei Carpinelli/Minucciano con soluzioni in residence singolo o camera singola in residence a più stanze per i gruppi familiari e i congiunti. Nella quota sono comprese convenzioni per i pasti in alcuni ristoranti della zona e l'escursione alle cave di marmo sulle Alpi Apuane con guida, là dove prevista.

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail con il pagamento della quota d'iscrizione di euro 20, come anticipo sul costo totale del laboratorio, tramite bonifico bancario Conto n.1000/00141746 Banca San Paolo Intesa, intestato a Schegge di Mediterraneo. Iban: IT49 Q030 6909 6061 0000 0141 746. Le ricevute di pagamento andranno allegate alla domanda di iscrizione affinché sia ritenuta valida. Il partecipante riceverà via mail la conferma dell'avvenuta iscrizione.

IL LABORATORIO DI PITTURA FA PARTE DELLE INZIATIVE DEL GRAALCULTFEST

Schegge di Mediterraneo presenta GraalCultFest Edizione pilota

Cinema, teatro, incontri, escursioni, caccie al tesoro, stage en plein air di pittura e drammaturgia, degustazioni.

Itinerario geografico immaginario della ricerca del Graal nel cuore dell'Alta Garfagnana, con eventi nel bosco, nelle aie sotto i campanili di pietra, nelle chiese inerpicate sulle rocche dentro i castelli, nelle pievi romaniche nei paesi medievali, nella cave di marmo e sulle montagne delle Alpi Apuane.

Con Consuelo Barilari, Duska Bisconti, Umberta Burroni, Linda Kaiser, Loris Liberatori, Patrizia Monaco, Italo Moscati, Marco Melluso e Diego Schiavo, Simone Pacini, Edoardo Siravo, Federico Vanni.

"Nella letteratura la ricerca del Graal è solo una bella avventura cavalleresca, ma a livello allegorico essa è il racconto del processo che conduce alla conquista della sapienza. Ma si tratta di una ricerca infinita: il Graal resta ineffabile e insondabile, e tale ineffabilità permane il nucleo ultimo del suo mistero." [Il Santo Graal di Franco Cardini, M. Introvigna, M.Montesano]

GraalCultFest è un itinerario in forma di festival diffuso in Alta Garfagnana in un territorio antico denso di storia, natura e mistero. Il fascino di questa terra ci porta lontano nel tempo e nella leggenda: è nell'assenza del tempo, nel rapporto tra l'immobilità della montagna e l'eterno divenire della natura padrona, nel passaggio delle stagioni, è nello scandire della notte e del giorno e nelle fasi lunari.

Da queste suggestioni nasce l'idea di una manifestazione che, sfruttando gli ampi spazi e la bellezza del paesaggio, offra al pubblico la possibilità di vivere insieme, pur nel rispetto delle distanze imposte dall'emergenza, un'esperienza artistica e creativa con il contributo di ospiti eccellenti. Tutto a cura di Schegge di Mediterraneo, in collaborazione con Unione Comuni della Garfagnana, Comune di Minucciano, Comune di Gorfigliano, Comune di Giuncugnano e Comune di Pieve San Lorenzo, grazie agli sponsor Villaggio Barilari, Nespresso e Helan cosmesi naturale.

CALENDARIO

Le iniziative comprendono EVENTI, CINEMA e LABORATORI

Programma sul sito www.eccellenzalfemminile.it. Tutti gli eventi gratuiti e su prenotazione ad eccezione dei laboratori (pittura 22/23 agosto, drammaturgia 29/30 agosto, info e costi sul sito).

INFO

BIOGRAFIA LORIS LIBERATORI



Loris Liberatori, nato a La Spezia nel 1958 ha cominciato a dipingere giovanissimo: a soli 14 anni la sua prima mostra.



Una carriera ininterrotta sempre in campo artistico, studi al San Matteo di Pisa, facoltà di storia dell'arte, e una specializzazione post universitaria nell'insegnamento psicopedagogico dell'"École d'art Martenot" di Parigi. Un particolare metodo di insegnamento dell'arte teso a sviluppare le capacità creative, che Liberatori applica nell'atelier da lui diretto a Roma, sua città di residenza da più di trent'anni.



Numerose le mostre personali e collettive nella capitale e in tutta Italia, tra le quali il Salone di maggio al Vittoriano a Roma (2005), Pittura d'Italia a cura di Marco Goldin (Rimini 2010), la 54 Biennale di Venezia , Padiglione Italia – Torino, a cura di Vittorio Sgarbi, le rassegne tematiche dedicate a Mare Nostrum, Les Arbres, Giardini segreti e Moonlight, organizzate a Bologna dalla Galleria Forni ( dal 2010 al 2018), nonché le fiere e mercati d'arte in Italia ( Bologna, Bari, Padova e Viterbo) e all'estero ( Helsinki, Strasburgo, Karlsruhe).



Ad una solida preparazione tecnica, Loris liberatori coniuga una forte motivazione emozionale: dopo aver per molto tempo annullato la forma, la fonte di ispirazione è diventato il mare della sua infanzia, la potenza delle onde, poi l'acqua in tutti i suoi aspetti, dal silenzio dei riflessi su superfici ferme, ai dettagli di paesaggio che si specchia in un mondo rovesciato dove si privilegia luce e poesia. Luce che prende il sopravvento nei cosiddetti "bianchi" visioni urbane trasfigurate dalla memoria.



Nascono così le mostre "Onde", presentate da Linda de Sanctis alla Torre Capitolare di Portovenere (2001) e alla Palazzina azzurra di San Benedetto del Tronto (2003, catalogo a cura di Tommaso Paloscia), poi "Aquae" presentata da Maurizio Sciaccaluga a Roma, Galleria Consorti (2004) fino a "Histoires d'eau", illustrata in catalogo da Marilena Pasquali, al Consiglio regionale della Toscana (Palazzo Panciatichi, Firenze 2009). Un'intensa carriera che lo porta ad essere conosciuto come "Il pittore delle onde": tra le mostre più importanti quella al Consiglio d'Europa a Strasburgo in occasione dell'anno internazionale dell'acqua (2013) e a Sydney, Camberra e Melbourne in Australia, su invito degli Istituti Italiani di cultura e dell'Ambasciata d'Italia (2016).



Una sua opera fa parte della Collezione d'arte moderna del Ministero degli Esteri alla Farnesina.



Facendo propria la lezione dei grandi maestri dell'astrattismo orientale come Zao Wou-ki, Liberatori si rifà anche agli autori italiani come Afro e Burri, soprattutto per l'uso di materiali diversi, che fondono pittura ad olio ricca di spessori con smalti e sabbie.



Un altro elemento caratteristico del suo lavoro sono le tele divise come polittici medievali. In questo modo l'immagine si dilata nello spazio, per poi essere ricomposta dall'occhio dello spettatore così i suoi quadri appaiono come grandi finestre su una realtà rappresentata come condizione dell'anima.