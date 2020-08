Garfagnana



Tania Franchini in corsa per le regionali con "Italia Viva"

martedì, 18 agosto 2020, 08:12

Mercoledì 19 agosto alle 11,15, allo "Zebar" (g.c.) in via delle Tagliate nord a Lucca, Italia Viva + Europa presenteranno ufficialmente i candidati di "Lucca e i suoi Territori" e il capolista per le elezioni regionali toscane.



Intanto però è trapelato il primo nome dalla Valle del Serchio, ovvero quello di Tania Franchini, di Gallicano, che si è dichiarata in corsa per un posto in consiglio regionale della Toscana con "Italia Viva".

"La lista - si legge in una nota di Italia Viva + Europa - avrà anche il sostegno dei Riformisti Toscani. Tutte le aree geografiche sono state coperte da Lucca, alla Piana, alla Media Valle del Serchio e alla Garfagnana. Presentiamo un mix qualificato di new entry della politica e di esperti amministratori. La piana lucchese avrà l'onore e l'onere di avere il capolista".