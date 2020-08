Torna la paura del Covid: annullate serate e feste in Valle

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 14 agosto 2020, 19:19

Sembrava essere un tranquillo pomeriggio estivo per un uomo in visita turistica al borgo di Isola Santa, nel comune di Careggine. L’uomo, per motivi ancora tutti da definire, è scivolato cadendo sul selciato da un’altezza di circa tre metri. Video

venerdì, 14 agosto 2020, 15:56

In Toscana sono 10.761 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 21 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Non si registrano nuovi decessi

venerdì, 14 agosto 2020, 15:48

La notizia è arrivata questa mattina al comune. C'è un nuovo caso di positività al Covid-19 nel territorio comunale di Minucciano

venerdì, 14 agosto 2020, 15:08

Una giornata importante domani per la parrocchia di Borsigliana, con i suoi borghi abitati di Vergnano, Molinello Gambarotta e Grotto, in occasione della festa patronale di Santa Maria Assunta, che avrà il suo momento saliente, alle 17, con la celebrazione della Messa solenne da parte dell’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti

venerdì, 14 agosto 2020, 14:21

Un nuovo caso di contagio nel comune di San Romano in Garfagnana. Ad annunciarlo è stata l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaella Mariani, tramite una lettera indirizzata ai propri concittadini

giovedì, 13 agosto 2020, 15:22

In Toscana sono 10.735 i casi di positività al Coronavirus, 28 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 23 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente