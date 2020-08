Tragedia sul monte Fiocca: escursionista perde la vita dopo caduta

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 1 agosto 2020, 19:48

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano ha presentato una mozione sulle criticità provocate dal transito dei camion all’interno dei paesi del comune

sabato, 1 agosto 2020, 18:41

Guerra fratricida all'interno del Pd toscano in vista delle elezioni. Gli amministratori e il gruppo dirigente dell'Area Zingaretti del Partito Democratico di Lucca alzano la voce dopo il "niet" alla candidatura di Marco Remaschi

sabato, 1 agosto 2020, 17:02

Giornata piena per il soccorso alpino. La stazione di Lucca ha appena completato un intervento alla falesia delle Rocchette, nel comune di Molazzana. Qui un uomo di 53 anni, di Cascina, è caduto mentre era intento ad arrampicare.

sabato, 1 agosto 2020, 13:28

In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Due dei 6 casi giornalieri sono da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona del Mugello

sabato, 1 agosto 2020, 11:33

Incidente a Vagli, il referente della Feneal Uil, Daniele Giuseppe Marsili: "Riportiamo la pace. Non si può augurare che crollino tutte le cave con i lavoratori dentro"

sabato, 1 agosto 2020, 11:07

Per quanto riguarda la Valle del Serchio, due sono gli interventi finanziati: l'adeguamento Villetta 2 San Romano in Garfagnana per alloggi protetti (per un totale di 1.589.201,75 € di investimento) e il nuovo distretto di Castelnuovo Garfagnana (totale investimento 2.400.000,00 €)