Ufficializzate le candidature al consiglio regionale: 10 nomi per la Valle del Serchio

sabato, 22 agosto 2020, 10:53

di simone pierotti

Ufficializzate le liste che prenderanno parte alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimi per la Regione, è partita a pieno ritmo la campagna dei vari candidati. Sarà un mese di “fuoco” e ciascuno giocherà tutte le carte a disposizione per strappare voti utili alla causa. La Valle del Serchio si presenta ben rappresentata, con ben dieci candidati alla carica di consigliere suddivisi in sette liste: tutti volti (più o meno) noti della vita politica e amministrativa locale.

Quattro aspiranti correranno per Eugenio Giani, sei per Susanna Ceccardi. Dopo il buon risultato di cinque anni fa, ci riprova, in lista con il Partito Democratico, con rinnovate chances Mario Puppa, una lunghissima esperienza amministrativa, tra sindaco e assessore a Careggine, presidenza dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, consiglio provinciale. Dopo il “terremoto” causato dal “caso Remaschi”, ci saranno due nomi locali in lista per Italia Viva. Si tratta di Tania Franchini (recentemente fuoriuscita dal Pd) e Arturo Nardini, ex consigliere provinciale e comunale a Barga. Nell’area di centro – sinistra corre anche Eros Tetti, in lista con Europa Verde Toscana.

Per quanto riguarda le liste a sostegno di Susanna Ceccardi, la Lega presenta due nomi per la Valle del Serchio: Yamila Bertieri, consigliere comunale di Borgo a Mozzano, e Gianluca Bocchino, consigliere comunale di Pescaglia. Accoppiata uomo – donna anche per Fratelli d’Italia, con il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini candidato insieme ad Elena Picchetti, già assessore per il comune di Castelnuovo di Garfagnana. In corsa anche Forza Italia, con un nome noto negli ambienti sportivi della provincia, Fabrizio Giovannini. Correrà con “Cambiamo” Simone Simonini, già consigliere comunale di Molazzana e consigliere provinciale.