Garfagnana



Una settimana di eventi in Garfagnana

giovedì, 13 agosto 2020, 10:39

Gran settimana ricca di eventi per la Garfagnana che a partire da oggi, giovedì 13, vedrà una gran quantità di eventi diffusi sul territorio, partendo ad esempio da Castelnuovo in cui per tutta la settimana a partire dalle ore 21 si svolgerà la settimana del commercio: fino a domenica da segnalare anche le visite guidate della Proloco ("Sui passi della Castelnuovo Estense") e le escursioni, mentre stasera alle 21 sulla fortezza di Mont'Alfonso si esibirà Francesco Gabbani (che si ripeteràanche domani, venerdì 14). Per concludere la giornata di oggi, il Parco Avventura Selva del Buffardello organizza un Family day al parco, dalle ore 10, a cura dell'Ass. Wild Trails.

Venerdì 14 agosto presso l'altopiano dell'Argegna l'Ass. Wild Trails organizza una escursione dal nome "Wild Sunset! Tramonto dal Colle sulle Apuane" mentre sulla Pania di Corfino l'Ass. Garfagnana Guide porterà a conoscere il "Balcone della Garfagnana".



Sabato e domenica alle ore 19 presso il campo sportivo di Sillicagnana si svolgerà l'annuale sagra dei maccheroni, mentre alle 12 sul lago di Pontecosi si festeggerà Ferragosto (anche il giorno successivo, sempre a partire dalle 12). Nella Fortezza di Mont'Alfonso dalle ore 21 si svolgerà il "Mont'Alfonso sotto le stelle Cinema in

Fortezza" mentre dalle 4:55 si terrà il concerto all'alba di Remo Anzovino; alle 3, Vis Movendi organizzerà anche "Cammin..alba, fiaccolata e concerto all'alba"

Domenica 16 si ripeterà il cinema in Fortezza, sempre dalle 21, mentre a Torrite si festeggerà San Rocco dalle 20:30.



Da segnare sul calendario anche tre mostre che si protrarranno per tutta la settimana: a Castiglione la mostra fotografica "Anime, Volti, Espressioni, Impressioni" presso la Torre dell'orologio e la "Mostra Diffusa", mentre al Rifugio Rossi di Molazzana la mostra di pittura "Con-tatto" di Martina Rosat.