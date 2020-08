Una settimana piena di eventi in Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 4 agosto 2020, 17:38

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano ha presentato un'altra mozione stavolta sulle criticità della rete idrica del capoluogo gestita da G.A.I.A. S. p.A.

martedì, 4 agosto 2020, 17:28

L'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest esprime apprezzamento per la posizione della Regione Toscana sul trasporto pubblico e chiede maggiori controlli

martedì, 4 agosto 2020, 17:18

Questo l’aggiornamento settimanale - da lunedì 27 luglio a lunedì 3 agosto - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 4 agosto 2020, 15:21

In Toscana sono 10.519 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri (8 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

martedì, 4 agosto 2020, 14:37

Anche per la giornata di oggi, martedì 4 agosto, il tempo rimane instabile, creando condizioni favorevoli a rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle zone settentrionali e appenniniche, anche di forte intensità. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido fino...

martedì, 4 agosto 2020, 08:39

Giovedi' 6 agosto alle ore 21 presso il Ristorante Ratatouille - Piscine di Piazza al Serchio Pietro Lino Grandi e Helga Battaglini propongono “Canti e Conti”: le canzoni della nostra tradizione e le leggende delle nostre valli