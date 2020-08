Garfagnana



Week-end d'arte tra pittura, cinema e gioco in Garfagnana

venerdì, 21 agosto 2020, 14:40

Continua l'avventura del GraalCultFest organizzato da Schegge di Mediterraneo in Alta Garfagnana.

Il prossimo weekend, nella cornice magica del bosco di Passo dei Carpinelli, è dedicato all'arte e alla natura, protagonista l'artista Loris Liberatori, che sabato 22 agosto comincia il suo laboratorio di pittura en plein air: "La foresta di Cenere", durante il quale – con cavalletti e strumenti froniti al pubblico dall'organizzazione - sarà usata come pigmento la cenere nelle sue mille sfumature: dalla combustione del legno a una nuova vita, per raccontare la natura imparando tecniche specifiche come la preparazione di supporti e pigmenti, e lo studio attento di toni e prospettiva. In serata (ore 21 – Cinema nel bosco al Villaggio Barilari), proiezione del film Volevo nascondermi. Ligabue di Giorgio Diritti, con Elio Germano (Orso d'oro al festival di Berlino), non ancora distribuito in sala. Sarà sempre Loris Liberatori a condurre il dibattito finale.

La rassegna cinematografica proseguirà lunedì 24 agosto con La Signora Matilde di Marco Melluso e Diego Schiavo, con Syusy Blady: le vicende, i successi e la vita di Matilde di Canossa, una delle donne più potenti e misteriose della storia, raccontate con ironia e comicità. I due registi presenteranno il film.

Martedì 25 agosto, tra le ore 14.30 - 19.00, la ricerca del Graal si fa gioco con una Caccia al Tesoro che porterà il pubblico lungo un itinerario incantevole, da percorrere tutto d'un fiato, dai Carpinelli a Pieve San Lorenzo. In palio, l'arazzo del Graal appositamente creato per il Festival dall'artista Umberta Burroni, che raffigura la chiesa Vecchia di Gorfigliano vista dal lago di Gramolazzo. Iscrizione gratuita e obbligatoria via mail:

scheggedimediterraneo@fastwebnet.it entro il 23 agosto. Massimo 20 partecipanti.

Modalità di svolgimento sulla pagina facebook GraalCultFestival