A Gallicano inaugurata la sede del Partito Comunista

lunedì, 14 settembre 2020, 16:29

Tania Franchini (Italia Viva) spiega il perché della sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Toscana

lunedì, 14 settembre 2020, 15:00

Toscani chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali. Si voterà domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 ma anche lunedì 21 dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e uno in più dunque rispetto al 2015, per evitare assembramenti visto il perdurare dell’emergenza sanitaria Covid.

lunedì, 14 settembre 2020, 13:04

In Toscana sono 13.173 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (24 identificati in corso di tracciamento e 35 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 14 settembre 2020, 10:34

Questa è la visione di Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, e candidato al consiglio regionale

domenica, 13 settembre 2020, 17:41

Intitolare una piazza di Fabbriche di Vergemoli ad Altero Matteoli: questa la proposta che giunge oggi da Michele Giannini, sindaco del comune e candidato al consiglio regionale con Fratelli d'Italia, a tre anni dalla tragica scomparsa dell'ex parlamentare che, l'8 settembre scorso, avrebbe compiuto 80 anni

domenica, 13 settembre 2020, 13:47

In Toscana sono 13.114 i casi di positività al Coronavirus, 91 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente