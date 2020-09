Garfagnana



A Gallicano la prima presentazione di "Il Giovane Achille"

lunedì, 21 settembre 2020, 12:54

Domenica 27 settembre, a Gallicano, un pomeriggio dedicato ai piccoli lettori, con la prima presentazione del nuovo romanzo di Alessandro Ricci, scrittore garfagnino: "Il giovane Achille", edito da NPS Edizioni (12 euro), il marchio editoriale dell'associazione "Nati per scrivere": un romanzo di formazione, destinato alla fascia di lettori tra i 10 e i 15 anni, ma adatto e godibile anche per gli adulti e molto utile a chi è genitore. Una storia in grado di offrire uno spaccato sul mondo della pre-adolescenza, con le sue gioie e i suoi dolori, i drammi quotidiani e le straordinarie potenzialità della fantasia.

Alessio, il protagonista del romanzo, è un dodicenne introverso e pieno di rabbia, a causa della perdita della madre e di una malformazione fisica che lo costringe a camminare zoppicando, attirando risatine e commenti di scherno dai compagni di scuola. Motivo per cui odia il mondo, e se stesso. Per stimolare la sua socialità, il padre lo iscrive, suo malgrado, a un campeggio estivo, dove conoscerà Claudio, Cristiano e altri ragazzi solitari come lui, vivendo mille avventure e scoprendo il piacere della compagnia e il valore dell'amicizia.

«"Il giovane Achille" è una storia di delusione verso la vita, isolamento e difficoltà di comunicazione, difficoltà che viene superata quando il protagonista incontra persone in grado di condividere gli stessi sentimenti, gli stessi suoi silenzi, scoprendo di non essere più solo e imparando ad accettarsi, pur con i suoi difetti fisici» dichiara l'autore, appassionato di Roald Dahl e storie per ragazzi.

L'evento, patrocinato dalla Pro Loco e dal Comune di Gallicano, si svolgerà domenica 27 settembre, dalle ore 16.30, nella Piazzetta San Giovanni, a Gallicano (LU), a ingresso gratuito, ma nel rispetto delle norme anti-covid. Parteciperanno Alessandro Ricci, scrittore; Stefania Franchi, illustratrice del romanzo, e Alessio Del Debbio, presidente dell'associazione "Nati per scrivere" e direttore editoriale di NPS Edizioni.

Non mancheranno momenti divertenti per i più piccoli, con la truccabimbi TataTina e i fantastici giochi in legno del Filo di Arianna.

"Il giovane Achille" è ordinabile sul sito NPS Edizioni, in libreria e sugli store di libri dal 15 settembre 2020.

Biografia autore: Alessandro Ricci

Vivo in Garfagnana e invento favole da quando sono piccolo, e anche da adulto metà della mia vita si svolge in mondi fantastici. Sono nato il 15 dicembre 1981, ricordo benissimo che era martedì: non che cambi qualcosa, ma è sempre meglio che nascere di lunedì. Il lunedì non piace a nessuno.

Sono stato uno studente pigro e indolente, ma sono un lettore appassionato, soprattutto di autori come Dahl e Rodari, i principali colpevoli del mio istinto a viaggiare per mondi fantastici e di raccontare alle persone quello che scopro. Più che uno scrittore, sono una guida turistica.

Ho pubblicato il romanzo "Il fabbricante di suoni" (Arpeggio Libero Edizioni) e ho partecipato con i miei racconti ai volumi 2 e 3 di "Bestie d'Italia" (NPS Edizioni).

Pagina Facebook: Guida turistica per sognatori

Biografia illustratrice: Stefania Franchi

Sono nata il 23 dicembre del 1985, ma indipendentemente da quando leggerete la mia biografia sappiate che dimostro molti meno anni. In tutti i sensi.

Amo la musica, il cinema, la letteratura fantastica e il disegno, la mia più grande passione. Disegno fin da quando ho memoria, frequento corsi di pittura e grafica.

La mia passione per l'arte visiva ha avuto parecchie sfaccettature: dalla realizzazione di quadri e lavori artigianali, a caricature e disegni per partecipazioni matrimoniali, fino alle illustrazioni per libri.

Pagina Facebook: Stefania Franchi Art - Illustratrice