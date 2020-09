Garfagnana



A Vagli nasce l'Associazione Nazionale Libera Caccia

venerdì, 18 settembre 2020, 08:37

In questi giorni, anche a Vagli, si è formata la prima sezione dell'Associazione Nazionale Libera Caccia con presidente Sauro Piagentini e vice-presidente Simone Braccini. Un'associazione in difesa dei cacciatori e dei loro diritti.



"Un appello a tutti i cacciatori del comune - affermano Piegentini e Braccini -: per qualsiasi problema riguardante la caccia, non esitate a contattarci. Un grazie anche al vicepresidente nazionale Sisto Dati per la disponibilità".