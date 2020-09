Garfagnana



Alberto Veronesi (Pd) in volo sopra il lago di Vagli

mercoledì, 16 settembre 2020, 12:23

"No fascismo & No razzismo": questa la scritta che campeggia sulla maglietta indossata e sulla bandiera al braccio di Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia, che si è lanciato ne "Il volo dell'angelo" sopra il lago di Vagli di Sotto.

"Ho iniziato la campagna elettorale a Viareggio urlando a Salvini e alla Ceccardi "con l'Antifascismo non si scherza! - commenta il candidato, e continua - Lo ribadisco, alle battute finali, da Vagli di Sotto dove ho issato la bandiera "NO fascismo&razzismo", perché questa è la sub-cultura che accompagna il sovranismo di chi chiama sbarchi il salvataggio di vite umane, di chi picchia e uccide l'altro perché è diverso per il colore della pelle o per orientamento sessuale, di chi sfrutta l'omicidio di un prete benefattore per fare propaganda politica. Il mio vuole essere un messaggio di coraggio e speranza, con la canzone forse più popolare, per tornare ad essere comunità. Perché il nostro Paese non pianga più martiri come Don Roberto, Willy e Maria Paola".

"Noi siamo il partito dell'amore, della giustizia, della democrazia. Salvini è fascista e razzista nell'animo, la Ceccardi è la sua maschera giovane e sorridente. Quindi, conclude Veronesi Jr. "un NO forte alla Lega, un Sì grande alla Toscana".