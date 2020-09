Alla riscoperta di Caprignana Vecchia nel centenario del terremoto

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 7 settembre 2020, 16:48

Lo ha dichiarato Gianluca Valensise, dirigente di ricerca presso l'INGV, ricordando il terribile terremoto del '20 in occasione del centenario

lunedì, 7 settembre 2020, 14:53

L’amministrazione comunale di Castelnuovo, stamani, insieme al ministro della difesa Lorenzo Guerini, il prefetto, il questore e le autorità civili e religiose del territorio ha ricordato la tragedia del terremoto del 1920 a Villa Collemandina

lunedì, 7 settembre 2020, 14:51

In Toscana sono 12.499 i casi di positività al Coronavirus, 85 in più rispetto a ieri (27 identificati in corso di tracciamento e 58 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 7 settembre 2020, 08:21

Il "Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio", come già anticipato nei giorni scorsi, comunica l'organizzazione di due importanti appuntamenti per conoscere le ragioni di chi si oppone alla riforma che taglia di 1/3 il numero dei Parlamentari

domenica, 6 settembre 2020, 14:53

In Toscana sono 12.414 i casi di positività al Coronavirus, 122 in più rispetto a ieri (45 identificati in corso di tracciamento e 77 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 6 settembre 2020, 14:14

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" attacca l'amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico