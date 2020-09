Allerta meteo arancio per piogge e forti temporali

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 24 settembre 2020, 17:00

Il volume verrà presentato sabato 26 settembre ore 17,00 presso la Sala Guazzelli di Gallicano alla presenza dell’autrice Annarosa Bacci

giovedì, 24 settembre 2020, 14:21

In Toscana sono 14.216 i casi di positività al Coronavirus, 156 in più rispetto a ieri (76 identificati in corso di tracciamento e 80 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 24 settembre 2020, 13:01

Poste Italiane comunica che in provincia di Lucca le pensioni del mese di ottobre verranno accreditate a partire da venerdì 25 settembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution

giovedì, 24 settembre 2020, 12:47

Il comune di Fabbriche di Vergemoli conferirà la cittadinanza onoraria a Vincenzo Romano, amministratore delegato della Cartiera del Borgo di Fabbriche di Vallico facente parte del prestigioso gruppo Eurovast che dispone di una capacità produttiva di tissue composta da cinque cartiere e tre impianti di trasformazione

giovedì, 24 settembre 2020, 12:40

Torna questo fine-settimana, come tutti i mesi, il “sabato dell’ambiente”: con decine di associazioni, e centinaia di volontari, impegnati appunto sabato prossimo a fianco del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord lungo i corsi d’acqua per rimuovere la plastica e i rifiuti che pochi ma non per questo meno dannosi...

giovedì, 24 settembre 2020, 12:31

Grande soddisfazione da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) sezione territoriale di Lucca per l'elezione di Massimo Diodati come neo presidente del Consiglio Regionale Toscano dell'UICI