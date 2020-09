Garfagnana



Allevatore espulso, replica Coldiretti: “Polemiche pretestuose, la nostra associazione presente”

domenica, 20 settembre 2020, 09:37

di simone pierotti

L’articolo – lettera con lo sfogo dell’allevatore garfagnino Alessandro Filippi, pubblicato questa mattina sulla nostra testata, chiamava in causa Coldiretti che non ha fatto attendere la replica. E’ Maurizio Fantini, direttore, a scriverci smontando quanto asserito da Filippi e spiegando la posizione dell’associazione nella vicenda Latte San Ginese.

“Al di là delle opinioni dell'intervistato, che rimangono tali, sembra quasi che l'allevatore sia stato espulso per le proposte che dice di aver fatto in consiglio su San Ginese – esordisce Fantini - Non è così e ritengo che la vostra testata avrebbe fatto bene ad ascoltare anche la nostra versione prima di pubblicare opinioni di poco senso”.

“L'allevatore è stato espulso da Coldiretti per comportamenti scorretti e reiterati nei confronti della stessa associazione. Abbiamo discusso il caso "espulsione" per più mesi all'interno del nostro Consiglio ed abbiamo chiesto un parere al Collegio dei Probiviri (l'organismo garante all'interno delle associazioni). In tutti i vari passaggi sono state riconosciute le scorrettezze commesse dall'associato e la nostra Organizzazione non ha potuto far altro che adottare le decisioni previste dal proprio Statuto. Capisco che il risentimento del perdente può essere tanto, ma accusare Coldiretti e il proprio operato solo per una pagina di giornale credo sia inaccettabile. Tra l'altro l'allevatore non conferisce ormai da anni il proprio prodotto in S. Ginese e credo sia poco informato sull'argomento”.

Fantini passa poi alla questione più recente e pressante. “Vengo alla questione sindacale che più mi interessa. Coldiretti ha seguito la vicenda del latte fin dai primi segnali di crisi di alcuni anni fa. La cooperativa era amministrata da allevatori e a loro era demandato il compito del buon governo. Purtroppo il panorama del latte in Toscana, ma in tutto il nostro Paese, è cambiato e con esso il modo di allevare, di produrre e soprattutto quello di consumare. Come Coldiretti abbiamo mediato le prime trattative con la cooperativa Soligo di Treviso, con il Commissario Liquidatore di Caplac, con la cooperativa 3A Arborea, sempre con l'obiettivo primario di salvaguardare, tutelare e migliorare le condizioni economiche degli allevatori. E le condizioni finora erano accettabili: ritiri del latte puntuali, pagamenti regolari, prezzo alla stalla mediamente remunerativo. Poi la scelta aziendale della cooperativa ha colto tutti di sorpresa e non ci ha dato alcuna possibilità di dialogo”.

“Adesso, con l'interruzione del ritiro del latte, siamo costantemente impegnati - assieme alle istituzioni - ad individuare soluzioni per l'utilizzo del prodotto possibilmente valorizzandolo in loco d'intesa costante con gli allevatori interessati. Coldiretti c'è e ci sarà sempre, a fianco dei propri soci ed in questo caso degli allevatori che continuano a dimostrare fiducia nel nostro operato. Queste poche righe per rendere verità ai fatti accaduti”.