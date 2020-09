Garfagnana



Annamaria Frigo: "Insieme possiamo fare la differenza"

sabato, 12 settembre 2020, 00:05

di chiara bernardini

Cosa accade se alla passione si uniscono l'intraprendenza e la determinazione? A rispondere nel pratico ci pensa Annamaria Frigo, capolista di Fratelli d'Italia nella provincia di Lucca, città in cui vive e che vuole far "risplendere".

È pronta a scendere in campo in vista delle imminenti elezioni regionali con un obiettivo ben preciso: "Mettere a disposizione del territorio tutte le sue competenze per lavorare ogni giorno assieme ai cittadini affinché i loro problemi, piccoli e grandi, possano essere risolti". Goccia a goccia si fa il mare, potremmo dire e secondo Frigo, infatti, il segreto è proprio questo: "Conoscere il territorio in cui si fa politica. È importantissimo capire di cosa ha bisogno una città, quali siano le necessità, parlare e rapportarsi con le persone e riuscire a immedesimarsi nei loro problemi. Senza una visione a 360° sarebbe impossibile trovare soluzioni efficienti".

A confermare il suo pensiero, i punti principali del programma. Si sofferma sulla quotidianità, Annamaria Frigo, punta alle stelle partendo da terra e percorrendo ogni piccolo passo.

"Il primo aspetto su cui è necessario fare un po' di ordine è l'ambito delle politiche giovanili legate alla formazione di questi - afferma la capolista - Mi spiego, la dispersione scolastica è un grande problema e affligge sempre di più la nostra società. Il 23 per cento dei ragazzi non studiano, non lavorano e non svolgono corsi di formazione. Sono svariati i motivi che spingono i giovani verso queste scelte, ma uno in particolare è il mancato coinvolgimento. È necessario incrementare gli sportelli d'ascolto per comprendere il loro pensiero e soprattutto rendere più efficienti i centri per l'impiego, partendo ad esempio dall'eliminazione dell'eccessiva burocrazia".

Il territorio lucchese dispone di molte risorse non sfruttate, seguendo il pensiero della candidata di centro-destra, tra queste il valore dello sport: "Tra gli obiettivi che mi sono posta c'è anche quello di riuscire a rendere lo sport accessibile a tutti - continua a spiegare - Ma non solo, è necessaria una maggior tutela per ciò che riguarda le infrastrutture e gli indotti. Praticare sport è fondamentale per il benessere quotidiano, ma è dovere della politica fare in modo che sia sicuro, che venga promosso sotto tutti gli aspetti e che possa essere visto come un momento felice, di svago e sana competizione. Un maggior coinvolgimento in quest'ambito, poi, avrebbe la diretta conseguenza di un incremento nel turismo e porterebbe vantaggi a ogni singola persona".

Questi primi due punti danno un'idea ben chiara del pensiero di Annamaria Frigo, la quale da quando nel 2019 è entrata a far parte di Fratelli d'Italia non ha mai smesso di credere in un cambiamento reale.

"Il mio attivismo politico è recente, è vero. La passione e la voglia di essere utile, però esiste da sempre - precisa - Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio a Pisa mi sono sempre dedicata agli aspetti amministrativi delle diverse attività, principalmente nel settore estetico e del benessere. Ci sono moltissime persone che, erroneamente, ritengono quest'ambito meno importante di altri. Non solo non è così, sono infatti mestieri che ricoprono un importantissimo ruolo sociale. L'abbiamo potuto constatare sulla nostra pelle durante il lockdown, quando - tralasciando per un secondo l'aspetto economico e soffermandoci su quello umano e morale - il non poter compiere un gesto ritenuto quasi superfluo, come quello di recarsi dall'estetista, in quei mesi ha creato moltissimi disagi".

Ed ecco che quindi il terzo punto del programma si concentra proprio sulle problematiche che il settore estetico deve sopportare ogni giorno. È necessario che ci siano persone interessate a migliorarlo e aiutarlo, non vale meno degli altri e non deve essere mai lasciato in disparte. Non solo loro, ovviamente. Ci sono anche tutte le altre imprese medio-piccole da tutelare, non ce ne rendiamo spesso conto, ma l'artigianato e tutte le attività che fanno capo al commercio ambulante - ad esempio - arricchiscono il territorio, facendo circolare l'economia più di quanto si creda". È principalmente su questi aspetti che Annamaria Frigo ha impiegato e continua a impiegare le sue energie affinché lei stessa possa diventare "Portavoce di tutti i cittadini comprendendo i problemi che tutti i giorni devono affrontare, riuscendo così, passo dopo passo, a fare la differenza".