Garfagnana



Calendario ricco di incontri per Michele Giannini

domenica, 6 settembre 2020, 13:01

Domenica 6 in prima mattinata visita alle attività e al territorio del comune di Careggine. Successivamente Michele Giannini sarà presente alla Fiera del Formaggio a Castelnuovo. Durante l'orario di pranzo e immediatamente dopo Giannini sarà presente a Porcari.

Il pomeriggio Michele Giannini sarà relatore ad un convegno sulla montagna in provincia di Pistoia. La sera Giannini incontrerà elettori e amici a Borgo a Mozzano

Lunedi 7 settembre Michele Giannini sarà presente a Pieve Fosciana per incontrare le attività produttive in prima mattinata. Giannini successivamente incontrerà elettori ed attività produttive a Bagni di Lucca e Corsagna. Giannini sarà presente a Villa Collemandina in veste istituzionale per onorare e ricordare i 100 anni del Terremoto. Nel pomeriggio Giannini sarà presente nella Piana lucchese. In serata Michele Giannini avrà un incontro avente oggetto tematiche ambientali.

Martedi 8 Giannini incontrerà le attività produttive nella prima mattinata. Successivamente sarà presente a Barga per la visita di Matteo Salvini, Segretario federale della Lega e Susanna Ceccardi, Eurodeputata e candidata alla carica di Presidente della Regione Toscana. Giannini successivamente si recherà a Lucca. Nel pomeriggio Michele Giannini tornerà nuovamente a Barga. La sera Giannini sarà presente a Gallicano.

Giannini resta eventualmente a disposizione per chi vorrà chiamarlo via telefono ma soprattutto WhatsApp al fine di evitare assembramenti in locali o altro.



Michele Giannini +39 334 157 7065