Cambiamo! protagonista in Valle del Serchio con l'onorevole Giorgio Silli

martedì, 15 settembre 2020, 17:12

Sabato 12 e domenica 13 settembre presso l’aeroporto di Massa Cinquale, i Lions, insieme, uniti nel loro motto We Serve, hanno realizzato un sogno. Far volare i loro “amici”, ragazze e ragazzi disabili, regalando loro l’emozione unica del volo!

martedì, 15 settembre 2020, 17:02

Tempi difficili ed incerti ma i responsabili della scuola non si sono fatti trovare impreparati e, negli ultimi mesi, hanno investito tempo, lavoro e denaro, nell’ammodernamento degli ambienti scolastici e nella loro messa in sicurezza, nel rispetto delle norme covid-19

martedì, 15 settembre 2020, 15:34

Scuola materna a Villa Collemandina (150 mila) Rifugio Miramonti a S Romano (150 mila), aree sosta e sharing mobility a Sillano-Giuncugnano (150 mila) gli interventi in Garfagnana

martedì, 15 settembre 2020, 15:18

Altra stagione da record nei boschi della Garfagnana. E già scattata la corsa a porcini, finferli, trombette, chiodini con le piogge delle ultime settimane che hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi

martedì, 15 settembre 2020, 13:33

In Toscana sono 13.214 i casi di positività al Coronavirus, 41 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 26 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 15 settembre 2020, 10:37

Questi i prossimi appuntamenti della campagna elettorale di Mario Puppa e Valentina Mercanti: giovedì 17 settembre, alle 18 a Sillano-Giuncugnano (Palestra comunale) e alle 21 a Camporgiano