Centenario del terremoto in Garfagnana nel documentario Rai

venerdì, 4 settembre 2020, 14:18

In Toscana sono 12.179 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 4 settembre 2020, 12:06

Borsigliana raddoppia per la valorizzazione delle eccellenze artistiche presenti nella propria chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e per ridare un po’ di vivacità all’ambiente sociale del paese dopo il periodo di emergenza sanitaria che ha bloccato per diversi mesi le iniziative, anche se di piccole dimensioni

venerdì, 4 settembre 2020, 11:55

Il Ministero dell'Interno (Dipartimento degli affari interni e territoriali) ha assegnato all'ente di Palazzo Ducale 318 mila euro complessivi a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva (annualità 2020) per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole

venerdì, 4 settembre 2020, 10:32

E' un lavoro costante e organizzato e non si è fermato nemmeno nel mese di agosto quello delle sedi Avis della Toscana per garantire al sistema sanitario l'afflusso di donazioni di sangue, plasma e altri componenti fondamentali per le cure di migliaia di pazienti

giovedì, 3 settembre 2020, 16:50

Sono questi gli impegni presi dalla dirigenza di Poste Italiane nell'incontro svoltosi oggi – giovedì 3 settembre - in prefettura convocato a doppia firma dal prefetto Francesco Esposito e dal presidente della provincia Luca Menesini

giovedì, 3 settembre 2020, 14:56

In Toscana sono 12.080 i casi di positività al Coronavirus, 113 in più rispetto a ieri (28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente