Cercatore di funghi infortunato, si alza Pegaso

domenica, 20 settembre 2020, 15:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 settembre, sono 73, a cui ci sono da aggiungere 2 residenti fuori regione individuati grazie ai controlli attivati in porti e stazioni, nello specifico al porto di Livorno, con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana)

domenica, 20 settembre 2020, 15:06

Ieri pomeriggio un tratto piccolo ma significativo della Via Matildica, compreso fra Pieve Fosciana e Castiglione Garfagnana, è stato percorso da venticinque persone accompagnate dall'archeologa Lucia Giovannetti e da Pierluigi Pellizzer, guida ambientale escursionistica

domenica, 20 settembre 2020, 14:31

In Toscana sono 13.812 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 20 settembre 2020, 12:06

La cooperativa di comunità Dispensa Montana che agisce sul territorio di Fabbriche di Vergemoli è riuscita a raggiungere un'ulteriore traguardo con l'assunzione di due persone a tempo indeterminato

domenica, 20 settembre 2020, 09:37

L’articolo – lettera con lo sfogo dell’allevatore garfagnino Alessandro Filippi, pubblicato questa mattina sulla nostra testata, chiamava in causa Coldiretti che non ha fatto attendere la replica

domenica, 20 settembre 2020, 09:11

Si vota oggi e domani per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, per le regionali e le comunali. Notizia in aggiornamento