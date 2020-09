Garfagnana



Cittadinanza onoraria a Vincenzo Romano: "Grazie per aver investito a Fabbriche"

mercoledì, 30 settembre 2020, 13:43

di daniele venturini

Alle 11 di questa mattina si è tenuta la cerimonia per la consegna della cittadinanza onoraria al signor Vincenzo Romano, proprietario della "Cartiera Del Borgo", sita in Fabbriche di Vallico.



Il sindaco del comune di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, ha concesso al suddetto imprenditore l'onoreficenza con la seguente motivazione: "Per aver deciso di investire in una piccola realtà come Fabbriche di Vergemoli, garantendo posti di lavoro e tutelando l'ambiente con scelte onerose che contribuiscono a salvaguardare il nostro eco-sistema". Il primo cittadino ha anche ringraziato Vincenzo Romano per aver donato al comune, in piena emergenza Covid-19, una cospicua somma di denaro per aiutare le famiglie più bisognose.



Il signor Romano ha ringraziato a sua volta il sindaco per questa iniziativa, che ha definito inaspettata ed emozionante: "Sono felice di poter aiutare il prossimo - ha detto -, perché è giusto che chi ha di più debba elargire una parte, anche se piccola, alla comunità". Si notava una forte commozione nelle parole dell'imprenditore. Oltre al sindaco erano presenti l'assessore Ersilia Casalini e altri amministratori comunali. Hanno preso la parola L'avv. Romina Giusti per l'Associazione la Campagna di Gallicano, che era presente con una delegazione. Giusti ha ringraziato il Vincenzo Romano per le donazioni fatte all'associazione e per l'acquisto di un defibrillatore, che è stato posizionato in località Busdagno di Gallicano.



Anche la Misericordia di Borgo a Mozzano, sezione di Fabbriche di Vallico, ha premiato l'imprenditore con una targa ricordo. Infine è stato tagliato il nastro, nel cantiere dove sorgerà l'impianto di metano per approvvigionamento della cartiera. Alla cerimonia hanno partecipato molti cittadini.



Questo stabilimento è una risorsa per Fabbriche di Vergemoli perché dà lavoro a decine di famiglie del comune. La Cartiera del Borgo fa parte del gruppo Eurovast, con circa 300 dipendenti e stabilimenti a Borgo a Mozzano, Villa Basilica, in Olanda ed in Inghilterra.