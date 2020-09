Codice giallo per pioggia e temporali fino alla mezzanotte di domani

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 22 settembre 2020, 13:52

Tra le fila di Fratelli d’Italia, è sbarcato in quel di Firenze Vittorio Fantozzi. Buona, comunque, è stata l’affermazione personale di Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli

martedì, 22 settembre 2020, 13:42

Il neo-eletto consigliere regionale Mario Puppa (Pd) ha esternato tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto in queste elezioni. Notizia in aggiornamento

martedì, 22 settembre 2020, 13:39

In Toscana sono 13.970 i casi di positività al Coronavirus, 74 in più rispetto a ieri (34 identificati in corso di tracciamento e 40 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 22 settembre 2020, 12:47

La candidata è stata appena rieletta all'opposizione nel consiglio regionale nella circoscrizione di Lucca registrando un record di preferenze: ben 10.228. Le prime parole

martedì, 22 settembre 2020, 11:02

Marco Reali è il nuovo sindaco del comune di Sillano-Giuncugnano. Il candidato ha avuto la meglio sul competitor Armando Giovannoni conquistando quattro seggi su quattro, con un vantaggio di circa 70 voti. Notizia in aggiornamento

martedì, 22 settembre 2020, 08:09

Oggi i riflettori sono tutti puntati sullo scrutinio delle amministrative che, in provincia di Lucca, riguardano i comuni di Coreglia Antelminelli, Sillano-Giuncugnano e Viareggio