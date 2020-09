Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 25 settembre 2020, 15:43

18 nuovi dispositivi DAE (acronimo che sta per defibrillatore automatico esterno) sono stati installati in altrettante sedi e uffici del Gestore idrico GAIA S.p.A., tra cui anche tutti gli Sportelli al pubblico

venerdì, 25 settembre 2020, 14:37

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 settembre, sono 54. In Valle del Serchio sono in tutto tre i nuovi casi: due a Gallicano e uno a Barga

venerdì, 25 settembre 2020, 14:33

In Toscana sono 14.355 i casi di positività al Coronavirus, 139 in più rispetto a ieri (53 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 25 settembre 2020, 12:07

Mentre si sta perfezionando l'orario definitivo degli istituti scolastici superiori che permetterà di assestare anche gli orari del trasporto pubblico per gli studenti, la provincia avvia il monitoraggio delle corse bus e lo fa istituendo la figura del 'facilitatore', che entreranno in servizio da martedì

venerdì, 25 settembre 2020, 11:44

C’è tempo fino al 23 ottobre per partecipare al bando aperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a sostegno di Eventi e iniziative rilevanti a valere sull’anno 2021

giovedì, 24 settembre 2020, 17:00

Il volume verrà presentato sabato 26 settembre ore 17,00 presso la Sala Guazzelli di Gallicano alla presenza dell’autrice Annarosa Bacci